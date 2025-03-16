وزارة الصحة تصدر بيانا هاما بخصوص عمليات الختان

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بيانا هاما بخصوص عمليات ختان الأطفال خلال شهر رمضان الفضيل.

وجاء في بيان الوزارة “تفضل الكثير من العائلات الجزائرية ختان أبنائها خلال شهر رمضان الفضيل، حيث تكثر فيه مثل هذه العمليات على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة”.

كما ذكرت وزارة الصحة بأن النظام المعمول به يقتضي، أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص. شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة. ولا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان. هذه التحاليل من شأنها أن تعرّف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

كما أكدت الوزارة أنه يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية. و العيادات الخاصة عبر التراب الوطني.

بالإضافة إلى برمجة عملية الختان طيلة شهر رمضان و لا تقتصر على حصرها في ليلة السابع و العشرين من شهر رمضان.

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