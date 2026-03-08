وزارة الصحة تصدر بيانا هاما حول عملية “الختان” في رمضان

حذّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من عدم حصر عملية الختان في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الكثير من العائلات الجزائرية تفضل ختان أبنائها خلال شهر رمضان الفضيل. حيث تكثر فيه مثل هذه العمليات على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، بأن النظام المعمول به يقتضي أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي عمومي كان أو خاص. شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة. داعية إلى إلى ضرورة إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، هذه التحاليل من شأنها أن تعرّف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية. كما يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية و العيادات الخاصة عبر التراب الوطني.