وزارة الصحة تصدر دليلا تقنيا يحدد شروط التلقيح في الصيدليات

أصدرت وزارة الصحة الخاص بعملية التلقيح على مستوى الصيدليات، يتضمن جملة الشروط والعناصر اللازمة للصيدلي لإجراء عملية التلقيح على مستوى الصيدلية

تنص الدليل على تحديد صفة الممارسين المسموح لهم بإجراء عملية التلقيح على مستوى الصيدلية، ويتعلق الأمر بالصيدلي والصيدلي المساعد، بعد خضوعهم إلى تكوين متخصص في عملية التلقيح المبرمج، يوم الأحد المقبل وفق ما نص عليه القرار رقم 43 الموقع في 7 أوت 2021، الذي يرخص للصيدليات الخاصة بإجراء التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

كما يشترط أن يكون المحل مطابقا لنشاط التلقيح أي وجوب توفر المكيفات و وسائل التبريد لتخزين اللقاح، بالإضافة إلى حقيبة الإسعافات الأولية وكذا جهاز قياس الضغط الدموي والحرارة ومختلف مستلزمات التخلص من النفايات الناجمة عن عملية التلقيح.

وقد أقرت وزارة الصحة اتفاقية مع المديرية العامة للحماية المدنية، لتسهيل عملية النقل وتحويل الحالات التي قد تظهر عليها آثار جانبية للقاح بالتنسيق مع مديريات الصحة الولائية.

وأكدت الوزارة على أن هذا الدليل التقني يحدد جميع طرق تنفيذ التلقيح ضد كوفيد-19 في الصيدليات الخاصة و قد تم إعداده من قبل المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحة لوزارة الصحة بالتعاون مع كل من المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص و الفدرالية الجزائرية للصيدلة.