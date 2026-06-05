وزارة الصحة تطلق المرجع الوطني للتجهيزات الصحية

أطلقت وزارة الصحة، أمس الخميس، المرجع الوطني للتجهيزات الصحية (RNES)، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات الطبية والجراحية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة، الرامية إلى تعزيز حوكمة المنظومة الصحية الوطنية وترشيد الاستثمار في مجال التجهيزات الطبية.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا المرجع يُعد أول إطار معياري وطني يحدد التجهيزات الطبية الأساسية الواجب توفرها بمختلف المؤسسات الصحية. وفق مستويات الرعاية الصحية والتخصصات الطبية والجراحية المعتمدة.

كما يهدف هذا المرجع الوطني الاستراتيجي إلى توحيد المعايير الوطنية الخاصة بتجهيز المؤسسات الصحية. وضمان التوزيع العقلاني والعادل للتجهيزات الطبية. بما يستجيب للاحتياجات الصحية الفعلية للمواطنين، ويراعي خصوصيات النظام الصحي الجزائري و متطلباته.

ويستند المرجع الوطني إلى منهجية علمية تعتمد على توصيات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية. مع تكييفها مع الواقع الوطني من حيث الوضع الوبائي، والموارد البشرية، وقدرات الصيانة، وتوفر المواد الاستهلاكية.

وقد تم تنظيم المرجع وفق أربعة مستويات للرعاية الصحية، تشمل، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، الرعاية التخصصية الجهوية، والرعاية المرجعية الوطنية.

وفي هذا الإطار، سيساهم الخبراء الإكلينيكيين والمختصين في تعزيز وتطبيق هذا المرجع من خلال تحديد الاحتياجات التقنية والطبية لكل تخصص. واقتراح التجهيزات الضرورية وفق مقاربة علمية موضوعية تراعي الجودة والفعالية الاقتصادية.

وقد تم تصميم هذا المرجع الوطني للتجهيزات الصحية في شكل منصة رقمية مرجعية متكاملة. تتيح التحديث الدوري والديناميكي للبيانات والمعايير التقنية. وتوفر فضاءً موحدًا للولوج إلى المعلومات الخاصة بالتجهيزات الصحية، بما يدعم اتخاذ القرار. ويعزز نجاعة التخطيط والاستثمار في القطاع الصحي وفق مقاييس الجودة والفعالية.

وسيشكل هذا المرجع أداة وطنية مرجعية لاعتماد مشاريع تجهيز المؤسسات الصحية. وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية، وكذا تخطيط الاستثمارات الصحية المستقبلية.

ويأتي هذا المرجع في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحديث المنظومة الصحية. وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر مختلف ولايات والوطن.

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