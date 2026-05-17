وزارة الصحة تطلق حملة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع العيادة المتنقلة “طريق الوقاية”، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لارتفاع الضغط الدموي لسنة 2026، حملة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وداء السكري ومضاعفاتهما.

وتم إطلاق الحملة أمس السبت وتستمر إلى غاية 20 ماي 2026 بمركز مارينا مول (أرديس سابقًا) بالجزائر العاصمة. لفائدة المواطنين البالغين من 35 سنة فما فوق، حسب ما أفادت به الوزارة.

