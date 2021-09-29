وزارة الصحة تطلق دورات تكوينية حول الرعاية ما بعد كورونا

أطلقت وزارة الصحة دورات تكوينية حول موضوع “ما بعد كوفيد الرعاية والإرشادات”. في إطار مشروع الإستجابة التضامنية الأوروبية للجائحة في الجزائر.

وتهدف هذه الدورات حسب وزارة الصحة، إلى تعزيز والاستعداد الجيد لتسيير الاستعجالات الطبية والأمراض المزمنة ومعرفة استراتيجيات الوقاية الاولية. والمخاطر المرتبطة لتعرض موظفي التمريض لكوفيد -19 على صحتهم العقلية.

بالإضافة إلى معرف كيفية تطوير برنامج للإعلام والتربية الصحية والعلاجية وكذا معرفة كيفية استئناف التكفل بالأمراض المزمنة بعد فترة الحجر.

وشارك في هذه الدورة عبر التحاضر عن المرئي، أكثر من 250 ممارسا عاما من القطاع العام والخاص عبر كافة التراب الوطني.

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