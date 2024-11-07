وزارة الصحة تطلق مسابقة للإلتحاق بأستاذ التعليم شبه طبي

أطلقت وزارة الصحة والسكان مسابقة من أجل الإلتحاق بأستاذ التعليم شبه طبي.

وجاء في إرسالية موجهة إلى مدراء المعاهد المخصصة للتكوين، على أساس الإختبارات للإلتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي. تم الإعلان فيها عن إحداث بعض التعديلات في تواريخ سير وتنظيم مسابقة الإلتحاق بتكوين أساتذة التعليم شبه الطبي.

وستبدأ التسجيلات إبتداءا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2024. وستكون دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية لمديرية الصحة يوم الخميس 20 نوفمبر 2024. واستدعاءات المشاركة في المسابقة ستكون يوم الأحد 23 نوفمبر 2024 يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين والمترشحين المرفوضين في أماكن العمل وارسال استدعاءات المشاركة في المسابقة للمترشحين المقبولين.

أما إيداع الطعون، وفيما يخص المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم يقومون بإيداع طعون أمام اللجنة التقنية لمديرية الصحة من نفس اليوم الذي تم إعلامهم برفض ملفاتهم. أين ستكون نتيجة الطعون يوم الخميس 28 نوفمبر 2024. وإعلام المترشحين بنتيجة الطعون التي تم ايداعها.

في حين سيكون تاريخ إجراء المسابقة يوم السبت 07 ديسمبر 2024 .