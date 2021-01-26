وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لحجز مواعيد التلقيح ضد كورونا قريبا

تستعد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإطلاق منصة رقمية خاصة بحجز مواعيد أخذ لقاح كورونا.

وحسب الإذاعة الجزائرية، فإن فريقا تقنيا من الوزارة، يعكف على وضع آخر الروتوشات على المنصة.

وصرح الدكتور محمد يوسفي، رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية، إن المنصة سيتم إطلاقها قريبا.

موضحا إن هذه المنصة، تأتي لتسهيل مهمة المواطنين في التسجيل وحجز مواعيدهم لتناول لقاح كورونا وكذا متابعة حالاتهم بعد أخذ التلقيح.

وحسب الدكتور محمد بلهاق، باحث في علم الفيروسات، فإن المنصة ستساهم في عملية التحسيس بالتلقيح وتقديم المعلومات الصحيحة عنه.

كما إنها ستساعد في عملية التنظيم والوقاية وتجنب الإزدحام ونقل العدوى بالفيروس، حسب ذات المصدر.