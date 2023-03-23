وزارة الصحة تطلق نسخة جديدة من دليل التكفل بمرضى السل قريبا

كشف المكلف بالبرنامج الوطني لمكافحة داء السل، سفيان علي حلاسة، أن وزارة الصحة ستطلق نسخة جديدة من دليل التكفل بمرضى السل قريبا. مؤكدا تراجع نسبة الإصابات بصفة معتبرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال حلاسة، عشية الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السل الذي يصادف الـ 24 مارس من كل سنة. أن آخر دليل أعدته وزارة الصحة كان في سنة2011. ثم سعت إلى تحيينه في سنة 2019. لكن انتشار جائحة كوفيد-19 أخر هذه العملية. كاشفا عن إطلاق نسخة جديدة قريبا وذلك تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة قصد تحسين التكفل بالمرضى.

وشهد التكفل بالإصابة بداء السل خلال سنة 2022 حسب المسؤول عن البرنامج الوطني والمختص في الأمراض التنفسية والصدرية بالمؤسسة الاستشفائية بالبليدة إنطلاقة جديدة. بعد إعادة بعث وتحسين مختلف النشاطات الطبية التي تراجعت خلال فترة إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف من جهة أخرى أن الإصابة بداء السل تراجعت بصفة معتبرة خلال السنوات الأخيرة. بفضل التكوين المتواصل لمهنيي الصحة وتموين المؤسسات الإستشفائية وتوفير العلاج على المستوى الوطني إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للمواطن.

وانتقلت هذه الإصابة، كما أضاف المتحدث، من 25 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال سنة 2005 إلى 9 حالات لنفس عدد السكان خلال سنة 2021. ومن المتوقع حسب معطيات الوزارة أن تتراجع إلى 7 حالات خلال سنة 2022.

وتوصي المنظمة العالمية للصحة -حسب ذات المتحدث- بالبحث والكشف عن حالات السل الخفية سيما التي تنتشر لدى المجموعات الأكثر عرضة كالمصابين بنقص المناعة المكتسبة والحالات العائلية عند تعرض أحد أفرادها إلى الإصابة. مشيرا إلى حالات أخرى كالمرضى الذين استفادوا من عملية زرع الكلى. وكذا الذين يعانون من عجز كلوي والخاضعين إلى العلاج البيولوجي الذي يتسبب في نقص المناعة.

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