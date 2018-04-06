وزارة الصحة..  تعترف بنقص خدماتها في يومها العالمي

اعترفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، بوجود نقص في العلاج و الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية العمومية.

ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان أصدرته اليوم بمناسبة إحياءها اليوم العالمي للصحة، النقص الموجود في المستشفيات.

خاصة في المناطق المعزولة، والولايات الداخلية، وحتى بمستشفيات كبرى الولايات.

وأشارت الوزارة في هذا السياق الى أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة في مجال ضمان التغطية الصحية بالنسبة للسكان.

واعتبرت وزارة الصحة أنّ مجانية العلاج يعتبر عامل من عوامل التنمية الإجتماعية والإقتصادية والفردية.

وكذا تكوين الموارد البشرية المؤهلة وتوفير الأدوية كلها سمحت بتحقيق نتائج جد هامة في المجال الصحي.

وأشارت أنّ العلاج يتم في 273 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية و1706 عيادة متعددة الخدمات و627 قاعة علاج ،

بالإضافة الى 534 قاعة أمومة جوارية.

كما أنها سجلت ارتفاعا في عديد التخصصات كاتخدير والإنعاش وأمراض القلب وإختصتصات أخرى.

انا القطاع الخاص فيتوفر على197 مؤسسة إستشفائية و365 مؤسسة صحية خارج المستشفيات.