وزارة الصحة تعتزم رفع عدد المناصب المفتوحة لبعض تخصصات الطب

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، عن محادثات تثجرى مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للرفع من عدد المناصب المفتوحة خلال مسابقة التخصص. وعلى رأسها طب النساء والتوليد، التخذير والإنعاش والأشعة.

وأعلن الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية باتنة، أن الجلسات الوطنية للصحة المقرر عقدها نهاية العام الجاري. ستشكل فرصة امام مهنيي القطاع لعرض انشغالاتهم وستُرفع لرئيس الجمهورية للنظر فيها. خاصة ما تعلق منها بوضعهم المهني واجورهم.

وإعتبر بن بوزيد أن هذه الخطوة ستُشجع الأطباء المتخصصين على البقاء في القطاع العمومي. على اعتبار ان اغلبيتهم يفضلون التوجه إلى القطاع الخاص لما يوفره لهم من امتيازات.

وخلال هذه الزيارة أشرف الوزير على تدشين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة “الام والطفل” بريكة بولاية باتنة بسعة 80 سريرا وقدرة استيعاب تصل إلى 150سريرا.

كما إستمع بن بوزيد إلى الانشغالات والمشاكل المطروحة خاصة ما تعلق منها بالنقص المسجل في عدد الأطباء المتخصصين. وأقر ذات المسؤول بهذا النقص بعدة ولايات.

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