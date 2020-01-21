وزارة الصحة تعتمد مخططاً استعجالياً يستجيب لتطلعات المواطنين

إعتمدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مخططا إستعجاليا يستجيب لتطلعات المواطنين على المدى القصير.

وحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نقلته “واج”، فإنه وفي آفاق بعث قطاع الصحة وتطويره وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، تم إعتماد مخطط إستعجالي يهدف إلى تحقيق نتائج على المدى القصير.

وأوضح ذات البيان، أن هذا المخطط يقوم على تحسين التكفل بالمرضى من مستوى الاستعجالات الطبية الجراحية، وإعادة الإعتبار لهياكل الصحة الجوارية، وحسن الإستقبال.

وتحسين التكفل بالمرأة الحامل، وتحسين شروط وظروف تحويل المرضى.

وإجتمع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين، بمدراء الصحة ومدراء المراكز الإستشفائية الجامعية لولايات الوسط، على أن تبرمج لقاءات أخرى تشمل الجنوب والهضاب العليا وغرب وشرق البلاد.

وأمر الوزير، المسيرين، بإتخاذ كل التدابير والمبادرات، والتي من شأنها تحسين حصول المواطن على الخدمات الصحية النوعية، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني وممثلي المرضى والشركاء الإجتماعيين، حسب ذات البيان.