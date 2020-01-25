وزارة الصحة تعقد ندوة صحفية حول فيروس كورونا

من المرتقب أن تعقد وزارة الصحة يوم غد الأحد، ندوة صحفية، هي الأولى من نوعها للحديث عن فيروس كورونا والذي عرف انتشارا واسعا.

وسيتم التطرق خلال الندوة الصحفية عن هذا الفيروس القاتل والمعدي، وأهم التدابير الوقائية التي يمكن للدولة والأفراد اتخاذها من أجل الوقاية منه.

للإشارة، فقد أفصحت آخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، عن انتشار فيروس كورونا بـ 15 بلدا، من بينهم دولة عربية.

وقد كثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص أمس الجمعة.

وقد ارتفعت الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس.

وبالنسبة للدول التي ثبت انتشار الفيروس فيها، فيتعلق الأمر بكل من تايلندا، فرنسا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، النيبال، سنغافورة، تايوان، فيتنام، هونغ كونغ، ماكاو، أستراليا، السعودية، ماليزيا.