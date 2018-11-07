وزارة الصحة تعلن عن تسجيل عدة حالات “البوحمرون” عبر عدة ولايات من الوطن

أعلنت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، عن تسجيل عدة حالات إصابة بداء الحصبة عبر عدة ولايات الوطن.

وأكدت، الوزارة، على اتخاذ كل التدابير للسيطرة على الحالات وفق برنامج المراقبة الوطني.

ومن بين الإجراءات المتخذة، التبليغ الفوري لكل الحالات المشتبه فيها، والتكفل الطبي بها، واجراء تحقيق وبائي حول الحالات، وكذا أخذ عينات مصل للتأكد من المشتبه فيهم.

للإشارة، تم تسجيل 3 حالات وفيات في كل من باتنة والبيض، إثر إصابتهم بداء البوحمرون.

وذكرت وزارة الصحة، أن مرض البوحمرون يبقى على مستوى خطير وله مضاعفات خطيرة معقدة يمكن ان تؤدي الى الوفاة.

وتقول الوزارة إن التلقيح هو أفضل حماية ضد الحصبة التي تعتبر من بين الأمراض الأكثر معدية عند الأطفال.