وزارة الصحة تفتح مسابقة لتوظيف 1415 عون طبي في التخذير والإنعاش

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح مسابقة توظيف لـ 1415 عون طبي في التخذير والإنعاش للصحة العمومية، وذلك على أساس الاختبارات للموظفين الممرضين للصحة العمومية.

وحسب التعليمة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها. فإن هذه المسابقة تأتي ضمن برنامج ومخطط الوزارة التي باشرته منذ بداية السنة لتعزيز قدراتها وتدعيم القطاع. وحدّدت وزارة الصحة عدد المقاعد البيداغوجية المطلوبة بـ 1415 منصب. وهذا طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2021.

وأضافت التعليمة، أن المسابقة تكون على أساس الإختبار للموظفين الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. حيث تحدد آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ الإلصاق في أماكن العمل. وتشمل المسابقة إختبارين، الأول في الثقافة العامة لمدة ساعتين والمعامل 2، والاختبار الثاني حول موضوع مهني ذي صلة بتخصص المترشح لمدة 3 ساعات والمعامل 3.