وزارة الصحة تفند إشاعات إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان

فندت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في بيان لها الإشاعات التي راجت مؤخرا حول إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان.

وجاء في البيان، بأن هذه الإشاعات التي جاءت على شكل تصريحات صدرت عن شخص لم يعد عضوا في اللجنة العلمية.

وأضاف المصدر نفسه، بأن هذه التصريحات لا تلزم إلاّ صاحبها فقط.

هذا وذكّرت ذات الهيئة، بأنّ مثل هذه القرارات تندرج حصريا ضمن صلاحيات السلطات المعنية المتصلة باللجنة الوزارية للفتوى.

من جهتها، صرحت اللجنة العلمية أنه يتمّ استشارتها فيما يتعلّق بإجراءات الوقاية والحماية من انتشار كورونا والبروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في هذا الإطار.