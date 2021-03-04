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وزارة الصحة تفند إشاعات إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان

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وزارة الصحة تفند إشاعات إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان
بقلم خالد زوبيري

فندت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في بيان لها الإشاعات التي راجت مؤخرا حول إلغاء صلاة التراويح في شهر رمضان.

وجاء في البيان، بأن هذه الإشاعات التي جاءت على شكل تصريحات صدرت عن شخص لم يعد عضوا في اللجنة العلمية.

وأضاف المصدر نفسه، بأن هذه التصريحات لا تلزم إلاّ صاحبها فقط.

هذا وذكّرت ذات الهيئة، بأنّ مثل هذه القرارات تندرج حصريا ضمن صلاحيات السلطات المعنية المتصلة باللجنة الوزارية للفتوى.

من جهتها، صرحت اللجنة العلمية أنه يتمّ استشارتها فيما يتعلّق بإجراءات الوقاية والحماية من انتشار كورونا والبروتوكولات الصحية التي يجب تطبيقها في هذا الإطار.

كما أشارت اللجنة العلمية في السياق ذاته،  إلى أنّها لم تصدر أي رأي في هذا الشأن.
وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد تناولت مؤخّرا، تصريحات مفادها إلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك 2021.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=967235

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