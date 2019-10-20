وزارة الصحة تفنّد خبر غلق العيادات الخاصة بالعمليات الجراحية

كذبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأحد، خبر غلق العيادات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية.

وأوضحت الوزارة بأنّ خبر غلق العيادات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية خبرا لا أساس وعار تماما من الصحة.

وأكّدت ذات الوزارة أنّ القطاع الصّحي الخاص يعتبر مكمّلا للقطاع الصحي العمومي، مؤكدة بأنّ القطاع الخاص جزأ لا يتجزأ من القطاع الصحي العمومي.

مشيرة إلى أنّ المعلومة التي راجت أخيرا بغلق العيادات الخاصة بالعمليات الجراحية معلومة كاذبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ بعص المواقع الألكترونية وصفحات عبر منصات التواصل الأجتماعي روجت لخبر غلق هذه العيادات الخاصة.

ليأتي التوضيح من وزارة الصحة ويميط اللثام عن ما روج بخصوص غلق العيادات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية.