وزارة الصحة تقدم منحا للدراسة بالصين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وفي إطار برنامج التعاون الدولي، توفر منحا دراسية لفائدة إطارات قطاع الصحة.

وأشارت إلى أن التخصصات المتاحة، هي ماستر في الصحة العمومية “Master of Public Health 2026″، ماستر في الممارسة التمريضية المتقدمة والتكنولوجيا الطبية، (Master Program of Advanced Nursing Practice and Medical Technology).

وسيكون التكوين بجمهورية الصين، بالجامعة الطبية الجنوبية بقوانغتشو، ومدرسة علوم التمريض شيانغيا من 01 سبتمبر 2026 إلى 01 جوان 2028.

شروط الترشح:

ويشترط في الترشح للحصول على المنحة، شهادة جامعية، السن أقل من 45 سنة، خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، إتقان اللغة الإنجليزية “IELTS 6.5 أو TOEFL 80 على الأقل”، صحة جيدة، لا يسمح للنساء الحوامل بالمشاركة خلال فترة التكوين.

ملف الترشح

يتكون ملف الترشح من طلب خطي للمشاركة ممضى من طرف مدير المؤسسة، استمارة الترشح مملوءة وموجهة للجامعة المعنية، رسالتا توصية “من مدير المؤسسة + مسؤول أعلى أو أستاذ”. نسخة من الشهادات، كشوف النقاط، شهادة عمل، سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، رسالة تحفيزية باللغة الإنجليزية.

وثائق إضافية:

شهادة اللغة الإنجليزية “IELTS أو TOEFL”، نسخة من جواز السفر ساري المفعول، صورتان شمسيتان، شهادة طبية حديثة “أقل من شهر”.

كما أن الملفات المرسلة تكون ممضاة من طرف مدير المؤسسة، وترسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. حيث أن آخر أجل هو 04 ماي 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور