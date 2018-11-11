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وزارة الصحة تقرر سحب دواء VALSARTAN من الأسواق

الوطني
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وزارة الصحة تقرر سحب دواء VALSARTAN من الأسواق
بقلم م . فيصل

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سحب الدواء الجنيس المسوق بالجزائر فالزاتران VALSARTAN الموجه لعلاج أمراض القلب وضغط الدم الشرياني.

وجاء هذا القرار عقب إنذار دولي يحذر بوجود مادة مسرطنة في هذا الدواء الذي تتنجه الشركة الصيدلانية الصينيةHUAHAI PHARMACEUTICALS.

وحسب بيان الوزارة انها قررت سحب بعض المنتجات الصيدلانية من 16 إختصا صيدلانيا تحتوي علة مادة VALSARTAN تابعة لمخابر أنفا ميديس، ميرينال، ناد فارماديك وطافكو.

وأضاف بيان الوزار أن هذه المادة مصنفة مسرطنة وتعد خطر على صحة المرضى .


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