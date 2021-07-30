وزارة الصحة تكذّب خبر وضعها خيمات أمام ملعب 5 جويلية من أجل التكفل بمرضى covid 19

أصدرت وزارة الصحة بيانا تكذّب فيه الإعلان المتداول عبر “الفايسبوك” عن وضعها خيمات أمام ملعب 5 جويلية من أجل التكفل بمرضى covid 19 الذين يعانون من ضيق حاد في التنفس.

وجاء في البيان:” تكذّب وزارة الصحة الإعلان المتداول عبر صفحات الفيسبوك مفاده أنه تم وضع خيمات أمام ملعب 5 جويلية من أجل التكفل بمرضى covid 19 الذين يعانون من ضيق حاد في التنفس.”

و أوضح ذات البيان:”تعلم وزارة الصحة كافة المواطنين أن إبلاغ و إعلام المواطنين فيما يخص التكفل بمرضى covid 19 يتم عبر القنوات الإعلامية الرسمية و في حينها لتسهيل عملية التكفل بالمرضى و القضاء على معاناتهم في التنقل من مكان إلى آخر.”