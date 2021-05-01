وزارة الصحة تكشف تفاصيل إصابة المجاهدة بوحيرد بكورونا وتفند تحويل جرعة اللقاح

فندت وزارة الصحة، ما تم تداوله حول تحويل جرعة لقاح كوفيد19، الخاصة بالمجاهدة جميلة بوحيرد الى شخص آخر.

وتتواجد المجاهدة البالغة من العمر 85 عاما، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، إثر ثبوت إصابتها بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن فريقا طبيا، قد تنقل إلى منزل المجاهدة وقام بفحصها أين تم تشخيص أعراض “الحمى”.

وتم القيام بفحص PCR للمجاهدة، ليتم تأكيد إصابتها بكوفيد 19.

وانتقلت بعدها إلى مصلحة كوفيد بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، أين تم التكفل بها.

وتتواجد المجاهدة حاليا في حالة صحية مستقرة وتحسن، حسب ذات المصادر الطبية.

للإشارة، فقد جاء تفنيد وزارة الصحة، ردا على ما تم تداوله أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تحويل جرعة اللقاح المخصصة للمجاهدة الى شخص آخر.