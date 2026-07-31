وزارة الصحة: تكفل شامل بمصابي حادث بومرداس

أكدت وزارة الصحة، أنه تم تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية والإمكانات الطبية والاستعجالية على مستوى المؤسسات الصحية بولاية بومرداس، على إثر الحادث المروري الذي وقع اليوم الجمعة، بالولاية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية والإمكانات الطبية والاستعجالية، بما يضمن الاستقبال الفوري للمصابين والتكفل الأمثل بهم.

كما تنقّل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، إلى ولاية بومرداس، حيث توجّه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية 240 سرير، للوقوف و الاطلاع ميدانيًا على وضعية المصابين. ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة في أفضل الظروف.

وأمام هذا المصاب الأليم، تقدمت وزارة الصحة، وعلى رأسها وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل

هذا وخلف حادث مرور، تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف، وفاة 25 شخصًا وإصابة 45 آخرين.