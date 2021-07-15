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وزارة الصحة: تلقيح الناجحين الجدد في البكالوريا ضد كورونا

بقلم هاجر زليلف
وزارة الصحة: تلقيح الناجحين الجدد في البكالوريا ضد كورونا
صورة لعملية التلقيح ضد الفيروس التاجي
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كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تلقيح الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار ذات المسؤول، إلى أنه سيتم اقتراح التلقيح على الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا، وإن التلقيح لن يكون إجباريا.

وأضاف الأمين العام للوزارة، إنه سيتم تحسيس المعنيين، بأهمية التلقيح ضد الفيروس التاجي، والذي يعرف ارتفاعا ملحوظا بالجزائر خلال الأيام الأخيرة.

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