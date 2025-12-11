وزارة الصحة: تلقيح قرابة 4 ملايين طفل ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة أنه، تم تلقيح 3.823.066 طفلا عبر كل ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين شهرين وخمس سنوات. خلال المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، التي جرت من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2025.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس، أن نسبة التغطية بلغت 95 بالمائة. وهي نسبة مطابقة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية. مشيرة إلى جميع الأولياء بضرورة تلقيح أطفالهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة، وذلك خلال المرحلة الثانية من الحملة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2025، والمرحلة الثالثة من 25 إلى 31 جانفي 2026. كما أكدت أن كافة هياكل الصحة الجوارية الخاصة بالتلقيح تبقى مجَنَّدة لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتلقيح لأطفالنا.

هذا وشكرت الوزارة مختلف القطاعات الوزارية، والشركاء الدوليين، ومهنيي الصحة، والمجتمع المدني، على ما قدّموه من دعم ومساهمة في إنجاح هذه العملية ذات الطابع الإستراتيجي الهام.

