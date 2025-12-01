وزارة الصحة: تلقيح 443 ألف طفل في اليوم الأول من الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، أنّ اليوم الأول من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال شهد تلقيح 443.566 طفلاً عبر مختلف ولايات الوطن، وهو ما اعتبرته مؤشراً إيجابياً يعكس تعبئة واسعة وتجاوباً كبيراً من الأولياء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحملة انطلقت أمس الأحد 30 نوفمبر 2025، على أن تستمر إلى غاية 6 ديسمبر في مرحلتها الأولى، تحت إشراف وزير الصحة، البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان، الذي أعطى الإشارة الرسمية لانطلاق العملية، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لتعزيز المناعة الجماعية ضد شلل الأطفال.

وفي هذا السياق، سخّرت الوزارة لهذه الحملة أكثر من 7000 مركز تلقيح عبر الولايات، إضافة إلى فرق طبية متنقلة، وتطبيق استراتيجية “من باب إلى باب”، خصوصاً في ولايات الجنوب الأقصى، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و5 سنوات.

ويشرف على العملية ميدانياً 51 مشرفاً ولائياً مكلفون بالتنسيق والمتابعة لضمان تغطية فعّالة وسلسة. وفي الجانب اللوجستي، تمّ توزيع أكثر من 5.532.000 جرعة لقاح على الولايات لضمان توفر الكميات اللازمة طيلة فترة المرور الأول.

وأكدت وزارة الصحة استمرار تعبئة فرقها الطبية وشبه الطبية لإنجاح هذه الحملة الوطنية، داعيةً الأولياء إلى التوجّه إلى مراكز التلقيح أو استقبال الفرق المتنقلة لضمان حماية أطفالهم.