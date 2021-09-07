وزارة الصحة: تمديد الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد فيروس كورونا، لأسبوع آخر، بعدما كان من المفترض أن تنتهي يوم السبت 11 سبتمبر

وحسب وزارة الصحة، فقد تم تمديد الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح، لأسبوع آخر، جاء نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين، من أجل أخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت يوم السبت 4 سبتمبر حملة وطنية كبرى للتلقيح ضد فيروس كورونا، عبر جميع ولايات الوطن.

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