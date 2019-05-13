وزارة الصحة تمنع عملية الختان خارج المستشفيات

أعلنت اليوم الإثنين،وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،أن ختان الأطفال خلال شهر رمضان المبارك خارج المستشفيات ممنوع،حيث تتم بإشراف طبيب مختص.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “تفضل العديد من العائلات الجزائرية القيام بختان أطفالها خلال شهر رمضان الفضيل إبتداء من الليلة

الـ15 إلى غاية الليلة الـ27،حيث أن العديد من هذه العمليات شائعة في المستشفيات،وفي العيادات الخاصة بصفة فردية أوفي إطار حملة جماعية”

مشيرا إلى أن هذه العمليات “ممنوعة منعا باتا خارج المصالح الجراحية التابعة للمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة وهذا على مستوى كافة القطر الوطني”.

وأكدت الوزارة أن”التنظيم الساري يقتضي القيام بهذه العملية في المستشفيات، ومن قبل طبيب مختص في الجراحة وفي مكان تجتمع فيه مختلف الظروف الطبية

وشدد المصدر على ضرورة “القيام بتحاليل الدم قبل عملية الختان من اجل ضمان للطبيب عدم وجود موانع صحية مسبقة”.

كما تم نصح الأولياء ببرمجة عملية الختان طوال الشهر الفضيل و عدم تحديد ذلك في ليلة الـ15 و ليلة الـ27.