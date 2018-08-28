وزارة الصحة تنشر آخر الاحصائيات للمصابين بداء الكوليرا

اعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أنه تم تأكيد 59 حالة غصابة لوباء الكوليرا مع 26 حالة سلبية من بين 172 حالة مشتبه بها تم استقبالها بالمستشفيات.

حيث تم تسجيل 3 حالات مؤكدة بولاية البويرة و30 حالة تم تسجيلها بالبليدة و14 حالة بولاية تيبازة، 11 حالة في الجزائر العاصمة بالاضافة غلى حالة واحدة بالمدية.

وأكد بيان وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ما عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم التكفل بجميع المرضى على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهدي فليسي بالقطار والمؤسسة العمومية بوفاريك.

حيث غادر 66 حالة المستشفى موضحا ان الحالات المتبقية في المستشفى وضعيتهم الصحية في تحسن مستمر.

وقال وزارة الصحة في بيانه انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لوقف انتشار العدوى.