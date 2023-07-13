وزارة الصحة تنظم الجامعة الصیفیة

تنظم وزارة الصحة، الجامعة الصیفیة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 جويلية 2023 تحت موضوع عقد العمل و الأداء “CAP” كأداة لتطبیق برنامج العمل لصالح المريض “PAM”.

ويأتي هذا في إطار تجسید برنامج القطاع الرامي إلى تثمین المورد البشري الإستشفائي من خلال منحه الأولویة في الإستراتیجیة التي جسدت من خلال مخطط التكفل بالمریض.

وتھدف ھذه الجامعة الصیفیة إلى خلق فضاء للتبادل والنقاش بین المدیرین والمسیرین في القطاع الصحي. بالارتكاز على المحاور الرئیسیة التي تضمنتھا خارطة الطریق الجدیدة للقطاع التي أقرھا الوزیر. ممثلة في مخطط عمل المريض خاصة ما تعلق منها بالأساليب العملية التي من شأنها ان تساهم في تحقیق وتنفیذ ومنه تجسید عقد العمل و الآداء كآلیة لتنفیذ مخطط PAM.

وستجري فعالیات ھذه الجامعة الصیفیة على مستوى المعھد الوطني للتكوین العالي شبه الطبي بالجزائر العاصمة یضم ولایات الجزائر، البلیدة، الجلفة، تیزي وزو، المدیة. وبومرداس، تیبازة، عین الدفلى، غردایة، المنیعة، تمنراست، عین قزام ،عین صالح، برج باجي مختار، الیزي، جانت.

والمعھد الوطني للتكوین العالي شبه الطبي بوھران یضم ولایات وھران، أدرار، بشار، تلمسان، سعیدة، البیض، تندوف، تیسمسیلت، النعامة، تیمیمون، بني عباس.

وكذا المعھد الوطني للتكوین العالي شبه الطبي بمستغانم یضم ولایات : مستغانم ، الشلف، تیارت، سیدي بلعباس، عین تیموشنت، غلیزان، معسكر.

والمعھد الوطني للتكوین العالي للقابلات بعنابة یضم ولایات : عنابة، تبسة، سكیكدة، قسنطینة، قالمة، ورقلة، تقرت، الطارف، الوادي، سوق اھراس، المغیر.

بالإضافة إلى المعھد الوطني للتكوین العالي شبه الطبي بجیجل یضم ولایات : جیجل، بجایة، البویرة، خنشلة، میلة، بسكرة، أولاد جلال، سطیف، ام البواقي، باتنة، المسیلة، برج بوعریریج، الاغواط.

یشارك في ھذه الجامعة الصیفیة مدراء الصحة والسكان للولایات، المدراء العامون للمراكز الاستشفائیة الجامعیة. ومدراء المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة والمؤسسات العمومیة الاستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة الواقعة بمقر الولایة. ورؤساء المجالس العلمیة و المجالس الطبیة.

ویشرف على تأطیر وتنشیط ھذه الجامعة الصیفیة مدراء مركزیون ومفتشون عامون بوزارة الصحة، مدراء الصحة والسكان للولایات بالإضافة إلى إطارات من وزارة المالیة.