وزارة الصحة تنظم تجمعا جهويا بالبليدة لتحسين المنظومة الصحية في الجزائر

نظمت وزارة الصحة بالمؤسسة الاستشفائية، لزرع الأنسجة والاعضاء بالبليدة تجمعا جهويا لتحسين المنظومة الصحية بالجزائر.

وذلك بحضور مدراء الصحة لـ 7ولايات ومسيري مؤسسات الصحية ونقابات المهنيين لعمال قطاع وبمشاركة مجلس اخلاقيات المهنة ونقابات صيادلة الخواص وعيادات الخاصة ومخابر الخاصة.

بالاضافة إلى قطاعات غير صحية والحماية المدنية ومدير النشاط الاجتماعي وجمعيات الصحية، حيث تم تقسيم مشاركين في 7 ورشات تم من خلالها رفع توصيات تساعد الوزارة الوصية على اصدار مراسم التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة.

والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها في تحسين منظومة الخدمات الصحية مستقبلا بالجزائر، كما دعى المشاركون إلى إعادة النظر في تنظيم الخريطة الصحية وعلى ضرورة التكامل بين قطاع العام والخاص.

والتطبيق الفعلي التعاقد الضمان الاجتماعي في إطار تكفل بالمرضى ومراجعة برامج التكوينية الطبيبة وشبه الطبية.

وكيفية طرق تقيم تسير المؤسسات الصحية، من جهته أكد مدير الصحة بالبليدة احمد جمعي للنهار أنه سيتم تنظيم 10ملتقيات جهوية أخرى على أن يتم اختتام بملتقى وطني بالعاصمة ورفع توصيات إلى وزارة الصحة.