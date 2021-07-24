وزارة الصحة تنظم حملة تلقيح ضد كورونا على مستوى 3 أحياء بالعاصمة
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
نظّمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتعاون مع المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت،عملية تلقيح على مستوى 3 أحياء، بالعاصمة، وهذا في إطار توسيع الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
وجاء في منشور لوزارة الصحة، أن برنامج التلقيح ليوم السبت، شمل حي بن طلحة، و محي الدين ببلوزداد، بالإضافة إلى حي عدل AADL كروش بالرغاية.
وتم إنطلاق هذه العملية من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية للدار البيضاء، على الساعة الثامنة و النصف صباحا.
وكشفت الوزارة أن هذه العملية سوف تعمم على مستوى عدة أحياء ولاية الجزائر و ولايات الوطن.
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