وزارة الصحة تنظم حملة تلقيح ضد كورونا على مستوى 3 أحياء بالعاصمة

نظّمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالتعاون مع المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت،عملية تلقيح على مستوى 3 أحياء، بالعاصمة، وهذا في إطار توسيع الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

وجاء في منشور لوزارة الصحة، أن برنامج التلقيح ليوم السبت، شمل حي بن طلحة، و محي الدين ببلوزداد، بالإضافة إلى حي عدل AADL كروش بالرغاية.

وتم إنطلاق هذه العملية من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل للحماية المدنية للدار البيضاء، على الساعة الثامنة و النصف صباحا.

وكشفت الوزارة أن هذه العملية سوف تعمم على مستوى عدة أحياء ولاية الجزائر و ولايات الوطن.