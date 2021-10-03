وزارة الصحة تنظم يوما تكوينيا لفائدة الصحفيين للتحسيس من سرطان الثدي

أعلنت، وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تنظيم يوما تكوينيا لفائدة وسائل الإعلام بكل أنواعها. الموسوم بـ ” الصحفي شريكنا ضد سرطان الثدي”.

وستنظم الدورة إبتدءا من يوم الغد الإثنين، والتي ستكون بمثابة الإنطلاقة الرسمية لهذا الشهر تحت إشراف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد. حيث أكدت الوزارة حرصها على تنظيم الحملات التحسيسية خاصة في الشهر العالمي. وتكشف برامجها من خلال مواصلة عملها بالتنسيق مع مختلف مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني.

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