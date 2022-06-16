وزارة الصحة تنظم يوما علميا دوليا حول الأمراض النادرة

تنظم وزارة الصحة يوما علميا دوليا حول الأمراض النادرة، يوم الإثنين 27 جوان 2022، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، تضم هذه التظاهرة عددا من الخبراء الجزائريين والدوليين.

وتهدف هذه التظاهرة، لمناقشة التقدم المحرز في البحث العلمي على المستوى العالمي في مجالات التشخيص والتكفل بهذه الأمراض.

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