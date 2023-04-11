وزارة الصحة: توصيات هامة للمستشفيات بخصوص عملية الختان 

ذكرت وزارة الصحة في بيانها اليوم المستشفيات التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات الختان وذلك موزاة مع ختان العائلات لأبنائها خلال العشر الاواخر من الشهر الفضيل.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان ان إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية ، يقوم بها طبيبا مختصا في الجراحة.

كما أكد الوزارة على ضرورو إلتزام المستشفيات بالتنظيم المعمول به من شأنه ضمان سلامة أطفالنا ولهذا وجب مايلي:

يجب إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية ، يقوم بها طبيبا مختصا في الجراحة. وأيضا القيام بتحاليل طبية للأطفال المعنيين قبل اجراء عملية الختان.