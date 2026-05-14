وزارة الصحة توضح بشأن توظيف خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي

أكدت وزارة الصحة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم إمكانية توظيف مساعدي التمريض. خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي على مستوى مؤسسات الصحة العمومية. لا يعكس حقيقة موقف الوزارة ولا جهودها المبذولة لإيجاد حلول عملية لفائدة هذه الفئة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن المعلومات المتداولة استندت إلى جزء من رد وزير الصحة على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان. دون الإشارة إلى باقي مضمون الرد الذي تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى مرافقة خريجي المدارس الخاصة. وفتح آفاق الإدماج والتوظيف التدريجي أمامهم، سواء في القطاع العمومي أو الخاص.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن إطلاق عملية إحصاء وطنية لفائدة خريجي المدارس الخاصة عبر منصة رقمية مخصصة. بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسمح بتقييم الوضعية الحالية لهذه الفئة ودراسة الآليات. الكفيلة بضمان إدماجهم تدريجيا وفق الاحتياجات الفعلية والمناصب المتاحة.

كما أكدت وزارة الصحة، أنها تعمل وفق استراتيجية وطنية ورؤية تنظيمية متكاملة ترمي إلى تحقيق التوازن بين قدرات التكوين ومتطلبات القطاع الصحي. بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكفل الأمثل بالمرضى عبر مختلف المؤسسات الصحية في الوطن.

وشدّدت الوزارة في ختام بيانها على مواصلة التنسيق والعمل من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة تضمن الاستفادة من الكفاءات المتخرجة وتلبية احتياجات القطاع الصحي الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور