وزارة الصحة توظف 4000 ممرض في هذه الإختصاصات

اعلنت وزارة الصحة عن فتح مجال التوظيف عن طريق المسابقة لـ 4000 منصب عمل في قطاع الصحة.

وحسب بيان الوزارة تنظم مسابقة وطنية للإلتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية موزعة عبر 58 ولاية. وتندرج هذه المسابقة طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة بعنوان سنة 2022.

وشملت المسابقة توظيف شبه الطبي لجميع الولايات paramedial بدون بكالوريا

وأوضحت المراسلة الخاصة بفتح مسابقة للالتحاق بالتكوين في رتبة مساعدي التمريض، جراحي الأسنان، عون رعاية الأطفال

ووضعت الوزارة شروطا للمترشحون لمنصب مساعدي التمريض في الصحة العمومية حيازة مستوى الثالثة الثانوي كاملة.

كما يشترط على أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ان يكون المترشحون الحائزون على مستوى الثالثة الثانوي كاملة.

واإشترطت الوزارة على مساعدي جراحة الأسنان للصحة العمومية المترشحون حيازة مستوى الثالثة الثانوي كاملة.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاضطلاع على شروط وإختصاصات التوظيف والمسابقة: