وزارة الصحة تُصدر بيانا للمواطنين بمناسبة المولد النبوي

قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لتفادي حوادث خطرة قد تؤدي بحياة الأفراد ويتحوّل الاحتفال إلى مأساة.

وذكرت الوزارة، عبر بيان لها اليوم الإثنين، أن المواد النارية، كالمفرقعات و الألعاب النارية والصواريخ والقذائف وغيرها، قد تتسبّب في حوادث خطرة تهدّد سلامة المواطنين.

وعددت الوزارة أخطار الألعاب النارية والتي من بينها الحرائق، والصخب الناجم عن انفجار المفرقعات والقذائف وآثاره السلبية على راحة الأفراد المادية والمعنوية، خاصّة المسنّين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال.

مضيفة أن صوت الانفجارات قد يؤدي إلى إتلاف السمع، كما يتسبّب في الإزعاج و القلق.

كما حذرت الوزارة، من إصابة الأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد بإصابات ذاتية، وإمكانية إلحاقهم أضرارا بالآخرين.

وأشار البيان، إلى أن إنفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى فقدان الأصابع وفي حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى. وهو الأمر الذي يهدّد مستقبل الفرد، كعدم القدرة على ممارسة بعض المهن والحياة العادية بصفة عامة.

كما قد تؤدي إلى حروق شديدة الخطورة غالبا ما تصيب الأصابع والذراعين والأعين و الوجه. قد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مستحيلا. لأنّ الحروق من الدرجة الثانية والثالثة تؤدي إلى التشوّهات.

ونوهت الوزارة، إلى أن إصابة العين بانفجار المفرقعات تؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة منها تآكل وتقرّح وحروق وانفجار كرة العين وغيرها، ممّا يؤدي إلى تعقيدات وعواقب وخيمة، مثل العمى.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأطفال والمراهقين هم أكثر من يتعرّض لهذه الحوادث، لأنّهم غير واعين بالخطر الذي يهدّدهم قائلة: “إنّهم يلعبون بالنار.. على الكبار، إذن، مراعاة الأصغر سنّا.. المفرقعات ليست ألعابا…

شمعة مشتعلة قد تؤدي إلى حريق…”.