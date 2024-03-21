وزارة الصحة تُصدر بيانا هاما بخصوص عمليات الختان

أصدرت وزارة الصحة، بيانا، حول عمليات الختنان، حيث تفضل الكثير من العائلات الجزائرية ختان أبنائها أيام الشهر الفضيل، بدءا من ليلة النصف إلى غاية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وعليه، ذكرت وزارة الصحة بأن التنظيم المعمول به يفرض أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص. شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة.

كما أنه لا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، هذه التحاليل من شأنها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

وأضافت الوزارة، أنه يمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية. العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني.

كما دعت الوزارة، إلى برمجة عملية الختان طيلة شهر رمضان ولا تقتصر على حصرها في ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.