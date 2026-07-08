وزارة الصحة تُصدر بيانًا هاما بسبب موجة الحر

حذّرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية.

ودعت الوزارة، في بيان لها، نظراً لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بلادنا، دعت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة بالنسبة للأطفال. وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة لمخاطر الحر.

ودعت الوزارة إلى تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، وإن كان ضرورياً فليكن صباحاً أو مساءً. ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، والبقاء في الظل. الإكثار من شرب الماء، وتجنب المشروبات الغنية بالسكر أو الكافيين.

والالتزام أيضا بإغلاق النوافذ والستائر المعرضة للشمس، وتهوية المنازل عند انخفاض الحرارة. وتجنب الأنشطة البدنية في الهواء الطلق.

كما شدّدت وزارة الصحة على أنه في حال ظهور أعراض كالصداع، عطش شديد، رغبة في التقيؤ. ارتفاع حرارة الجسم مع احمرار وجفاف الجلد. تشوش ذهني. فإنها قد تدل على الإصابة بضربة حر. ويجب نقل المصاب إلى مكان بارد، وإعطاؤه الماء، وتبريد جسمه بالماء البارد أو بقطعة قماش مبللة مع تهويته.

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