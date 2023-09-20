وزارة الصحة تُعلن تحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح قطاع السكن

أعلنت وزارة الصحة، أنه وفي إطار التعاون القطاعي، تم تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية “60 سرير، 120 سرير، 240 سرير، و400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات” إلى وزارة السكن والعمران والمدينة.

وجاء في بيان للوزارة: “ان التغطية الصحية تستدعي توافر الجهود وتجنيدها لخدمة المريض وتحسين الخدمة لصالح المواطن. في هذا الاطار و بمبادرة من قطاعنا الصحي استدعت الضرورة لتحويل بناء وتهيئة المنشآت الصحية لصالح القطاع المختص. وهو قطاع البناء والسكن وهو القطاع الكفء في هذا المجال”.

وأضاف البيان: “في إطار التعاون القطاعي تم تحويل عملية إنجاز المؤسسات الاستشفائية (60 سرير، 120 سرير، 240 سرير ،400 سرير والعيادات المتعددة الخدمات) إلى وزارة السكن والعمران والمدينة. بالنظر إلى التخصص الذي تمتلكه لتجسيد هذه المشاريع الميدانية حسب المعايير الدولية و في آجالها المحددة”.

وتابع البيان: “كما يتم التنسيق معها لتزويديها بكل المعطيات حول مقتضيات ومعايير العمل الصحي. التي يتوجب أن تكون في كل هيكل طبي. وقد تمت العملية فعلا و هي في طور مراحلها الاخيرة من هذا التحويل. ويبقى على قطاعنا الصحي مهمة نبيلة وهي العناية بالمريض والاهتمام به وتوجيه كل الجهود له والوقوف عند احتياجاته”.