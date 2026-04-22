وزارة الصحة تُفند خبر فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي

فنّدت وزارة الصحة، ما تمّ تداوله عبر بعض الصفحات غير المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي. بخصوص الإعلان عن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإعلان مفبرك ولا يمتّ بأيّ صلة إلى المصالح رسمية، كما تدعو المواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية للوزارة من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة.

