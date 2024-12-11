وزارة الصحة: دورة تكوينية لفائدة أطباء مجمع سوناطراك

تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة 30 طبيبا عاما على مستوى الهياكل الصحية التابعة لمجمع سوناطراك حول “مستجدات طب الإستعجالات ” وذلك في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 ديسمبر 2024 على مستوى المعهد الوطني للبترول بولاية سكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تهدف هذه الدورة التكوينية التي جاءت في إطار التعاون القطاعي ين مديرية التكوين بوزارة الصحة و مديرية التكوين لسوناطراك. إلى تحديث المعرفة و المهارات الضرورية للطبيب للتعامل مع حالات الإستعجالات الطبية و الجراحية واكتشاف أحدث التطورات في طب الإستعجالات.

كما سيتم تنظيم دورتين تكوينيتين عبر التحاضر المرئي لفائدة الأطباء العامين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة للأمن الوطني. تتمحور هاتين الدورتين حول تفسير تخطيط القلب ECG وذلك يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024. ومتلازمة الشريان التاجي الحاد Syndrome coronarien aigu وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، يضيف البيان.

حيث تم تنظيم هذه الدورات التكوينية ضمن البرنامج المسطر بين مديرية التكوين لوزارة الصحة. لفائدة هذه القطاعات وفقا للحاجة المعبر عنها من قبلهم .

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