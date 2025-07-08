وزارة الصحة: رقمنة الدفتر الصحي للأطفال

نظمت وزارة الصحة يوما علميا حول ترقية محتوى الدفتر الصحي للطفل. في إطار تجسيد توجيهات وزير الصحة، عبد الحق سايحي. وضمن ديناميكية رقمنة القطاع، التي تعد من أهم مساعي وزارة الصحة.

وخلال اليوم العلمي، تم التطرق إلى رقمنة الدفاتر الصحية بعنوان: “الدفتر الصحي: من النسخة الورقية إلى النسخة الإلكترونية”. بمشاركة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. ومكتب اليونيسف بالجزائر، وبحضور أخصائيين وخبراء في المجال.

وقد تم بث فعاليات هذا اليوم العلمي عبر تقنية التحاضر عن بعد إلى كافة المؤسسات الصحية. حيث تم تسليط الضوء على التوصيات الصحية الجديدة المتعلقة بصحة الطفل. والتي تم أخذها بعين الإعتبار في النسخة الجديدة من الدفتر الصحي.

كما قدّم الخبراء عدة مداخلات محورية تهم صحة الطفل، أبرزها متابعة الحمل والولادة. فحص المولود الجديد وتقديم المشورة عند الخروج من المستشفى. متابعة نمو وتغذية الطفل، صحة الفم، متابعة النمو النفسي الحركي للطفل. بالإضافة كذلك إلى التلقيح إلى غاية سن البلوغ، الكشف عن التشوهات البصرية والسمعية، حقوق الطفل.

وفي إطار تجسيد توجيهات وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وضمن ديناميكية رقمنة القطاع. التي تعد من أهم مساعي وزارة الصحة، تم التطرق إلى رقمنة الدفاتر الصحية بعنوان: “الدفتر الصحي: من النسخة الورقية إلى النسخة الإلكترونية”.

وجذير بالذكر أن الدفتر الصحي الجديد يتضمن جملة من الرسائل التوعوية للأولياء خاصة ماتعلق منه بـنصائح حول الوقاية من الحوادث المنزلية، نصائح حول تقديم الأغذية. بالإضافة كذلك إلى الوقاية من الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة.

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