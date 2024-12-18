وزارة الصحة: عرض المخطط الوطني للسلامة الصحية للأغذية

تم هذا الأربعاء، بوزارة الصحة عرض المخطط الوطني للسلامة الصحية للأغذية 2024-2030. الذي يهدف إلى حماية الصحة العمومية ومصلحة المستهلكين.

وقد تم إعداد هذا المخطط بالتنسيق والتعاون بين 11 قطاعا وزاريا وبالشراكة مع المنظمة العالمية للصحة. حسب الشروحات التي قدمت بمناسبة تقديم هذا العرض الذي حضره ممثلو عدة قطاعات ومنظمات حماية المستهلك. الى جانب ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر وخبراء وباحثين.

وأوضح المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة جمال فورار، أن هذا المخطط الوطني يتضمن خمسة أهداف رئيسية تتمثل أساسا في “تعزيز السياسات والإطار التنظيمي وإضفاء الطابع الرسمي على أنظمة تقييم المخاطر والمراقبة والتنبيه وتعزيزها”. إلى جانب “تعزيز قدرات التفتيش والرقابة”. بالإضافة كذلك إلى وضع “مخطط إتصال للسلامة الصحية يتضمن تعزيز الحملات التحسيسية والتوعوية”.

وأكد فورار، أن سلامة الأغذية هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي وضمان صحة وسلامة المواطن. من مختلف المخاطر في جميع مراحلها. إنطلاقا من الإنتاج الفلاحي إلى التحويل والتخزين ثم البيع والإستهلاك”.

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