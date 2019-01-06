وزارة الصحة: على الأولياء تلقيح أطفالهم قبل انتشار “البوحمرون”

كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، أن البوحمرون هو الأمراض المعدية والذي يمس الأطفال بنسبة كبيرة.

وقال فورار خلال حوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن ظهور البوحمرون يظهر بكثرة في فصل الشتاء والربيع.

وأضاف المتحدث، أن البوحمرون هو مرض خطير وقاتل، داعيا الأولياء إلى تلقيح أبنائهم دون الانتظار حتى ينتشر الوباء.

مشيرا، أن خطر البوحمرون للطفل غير الملقح تكون له مضاعفات تصل حتى الوفاة، لهذا يجب اتباع الرزنامة الوطنية للتلقيح.

كما أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة، أن من 2012 إلى 2017 لم نسجل أي حالة وفاة بسبب البوحمرون.