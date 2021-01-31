وزارة الصحة: عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية وستشمل كل الولايات دون استثناء

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية وستشمل كل الولايات دون استثناء.

ودعت الوزارة في بيان لها، جميع المواطنين للتفاعل الإيجابي مع انطلاق عملية التلقيح ببلادنا

وأكدت الوزارة، أن عملية التلقيح انطلقت من ولاية البليدة، لأنها عانت الكثير جراء هذه الجائحة.

وأضافت الوزارة، أن التجهيزات اللوجستية اللازمة جاهزة وجميع الأطباء و مهنيي الصحة على استعداد تام لإنجاح هذه العملية.

وأوضحت أن الجزائر لها تجربة رائدة في مجال التلقيح، بشهادة منظمة الصحة العالمية فيما يخص البرنامج الموسع للتلقيح.

حيث وبفضل برنامج التلقيح تم القضاء على العديد من الأوبئة والأمراض كانت في الماضي تمثل مشكل صحي لنا.

وأضافت الوزارة، أن الدولة تسعى إلى تلقيح أكبر عدد من السكان لإكتساب مناعة جماعية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.

وشددت الوزارة على أن اللقاح يبقى الطريقة الأمثل للحد من خطورة ومضاعفات المرض.

وأضافت أنه لايجب التخلي عن التدابير الإحترازية والوقائية التي أثبتت نجاعتها.