وزارة الصحة: فتح دورات تكوينية في هذه التخصصات

أعلنت مديرية التكوين لوزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن افتتاح الترشح للإلتحاق بثلاثة (03) دورات تكوينية “ما بعد التدرج المتخصصة” في العلوم الطبية (C.E.S)، بعنوان سنة 2025.

وحسب بيان للوزارة، تمثلت التخصصات المعنية بهذه الدورات التكوينية في الإستعجالات الطبية (Urgences médicales). علم الإدمان (Addictologie)، نقل الدم (Transfusion sanguine).

وتُفتتح هذه الدورات التكوينية، المتوّجة بشهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية (C.E.S)، لفائدة المترشحين الحاصلين. على شهادة في العلوم الطبية (الطب العام) والعاملين في المؤسسات الصحية العمومية.

كما أشار المصدر نفسه، أن مدة التكوين حدد كما يلي: الإستعجالات الطبية أربع (04) سداسيات، علم الإدمان سداسيان (02). نقل الدم سداسيان (02).

وستنطلق هذه الدورات خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 وتُجرى على مستوى جامعة علوم الصحة بالجزائر وكذا كليات الطب. في كل من ولايات وهران، البليدة وقسنطينة.

وذكر البيان، أن طلبات الترشحتقدم إلى مدير المؤسسة الصحية، الذي ينتمي إليها المترشح، والذي يحيلها بدوره إلى مديرية الصحة والسكان بالولاية.

ويتم اختيار المرشحين وفقا للمعايير الواردة أدناه، والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ 29 فبراير 2012. الذي يحدد معايير انتقاء المترشحين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية للإلتحاق بالتكوين. للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية CES (الجريدة الرسمية رقم 66 لسنة 2012). وهي: مكان الممارسة، تطابق النشاط الممارس من قبل المترشح مع شعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الإنتقاء. عدد سنوات الممارسة في مصلحة ذات علاقة بشعبة التخصص المفتوحة عند تاريخ الإنتقاء. الخبرة المهنية العامة، تقييم المسؤول السلمي عند تاريخ الإنتقاء.

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