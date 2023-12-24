وزارة الصحة في غزة: ما يحدث في مخيم المغازي إبادة لمربع سكني بأكمله

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، قبل قليل، أن ما يحدث في مخيم المغازي يعتبر إبادة لمربع سكني بأكمله.

وأضاف ذات المتحدث، أن عدد الشهداء وصل إلى 70، لكن الرقم مرشح للزيادة مع وجود كثيرين تحت الأنقاض.

وأوضح هذا الاخير، ان هناك استهدافات مركزة للمنطقة الوسطى من قطاع غزة، مشيرا الى ان الاحتلال يوجّه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي أنها آمنة.

من جانب اخر، كشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن أغلب شهداء مخيمي المغازي والبريج الذين وصلوا هم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقالت قناة الأقصى الفضائية، مساء اليوم، إن أحزمة نارية نفذها الطيران الحربي الصهيوني أدت إلى قطع الطرق الرئيسة بين مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.