وزارة الصحة في غزة: نرفض تشكيك الإدارة الأمريكية في الأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، رفضه تشكيك الإدارة الأميركية في الأرقام التي يتم اعلانها عن أعداد الشهداء والجرحى.

وأضاف ذات المتحدث: “سيتم نشر أسماء الشهداء في غزة بالتفصيل لاحقا وما كنا لنعلن أسماء الشهداء لولا التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتقاء 7028 شهيداً بينهم 2913 طفلاً و1709 إمرأة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 43 مجزرة. كما أفادت وزارة الصحة بغزة أنها تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن أزيد من 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.