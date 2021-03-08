وزارة الصحة: قرابة 16 ألف جزائري سجلوا بالأرضية الرقمية لتلقي لقاح كورونا

سجل قرابة 16 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية أنفسهم عبر الأرضية الرقمية لوزارة الصحة للاستفادة من لقاح كورونا.

وأكدت ذات المصدر أن 15910 شخص سجلوا أنفسهم للاستفادة من اللقاح عبر الأرضية الرقمية إلى غاية أمس الأحد.

ومن بين هؤلاء، 11684 منهم من الفئة العمرية 50 سنة فما فوق، أي ما يمثل نسبة 73 بالمائة.

ومن بين هؤلاء 8613 شخص من نفس الفئة يعانون من الأمراض المزمنة، أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، سيتم استدعاء هؤلاء حسب الأولوية لتلقى جرعاتهم.

وطمأن فورار أن جميع المواطنين المقبلين على عملية التلقيح بعد تسجيلهم، سيستفيدون جميعا من اللقاح في الوقت المناسب وفق الأولويات.

وبخصوص المواطنين الذين تم تسجيلهم بمؤسسات الصحة الجوارية للاستفادة من التلقيح، أوضح فورار أنه لم يتم إدراجهم بقائمة المنصة الرقمية.

ويرجع السبب في أن هذه العملية أطلقت بأيام قليلة بعد تسجيلهم، لكنهم سيستفيدون حسب الأوليات من حصتهم من هذا اللقاح.

وفيما يتعلق باستفادة مستخدمي الصحة بالقطاع الخاص من هذا اللقاح، قال إنه لا يوجد فرق بين مستخدمي القطاعين العمومي والخاص.